Federer met moeite langs Goffin in Shanghai

Uitblijven hogere status bittere pil voor Tacx Pro Classic; KNWU protes­teert

12:29 VLISSINGEN - De Tacx Pro Classic zal in 2020 níet deel uitmaken van de nieuwe UCI ProSeries. Voor de Zeeuwse profkoers is dit een bittere teleurstelling. ,,We vinden dit heel jammer”, reageert organisator Kees Bal. ,,De KNWU is hier ook niet gelukkig mee. Voorzitter Marcel Wintels gaat zich er hard voor maken om ons er toch nog bij te krijgen. Hij vindt dat Nederland heel slecht bedeeld is.”