Federer met moeite langs Bautista Agut in Shanghai

Een dag eerder had Federer tegen de Rus Daniil Medvedev ook al drie sets nodig (6-4 4-6 6-4). Dat was voor de nummer twee van de wereld zijn eerste partij sinds de US Open, waar hij in de vierde ronde strandde tegen de Australiër John Millman.



In Shanghai treft de als eerste geplaatste Federer in de kwartfinales de Japanner Kei Nishikori. Ook Novak Djokovic en Alexander Zverev hebben zich reeds geplaatst voor de kwartfinales.