Federer meldt zich nu al op centercourt Australian Open

Hervatting korfbalcom­pe­ti­tie: ‘Swift wil smetje op succesvol 2019 wegpoetsen’

9 januari VLISSINGEN - De overgangsklasser Swift en de eersteklassers Fortis en Ondo hebben iets gemeen: ze hervatten de zaalcompetitie in 2020 als gedeeld koploper. Alle drie korfbalploegen hebben zes punten gepakt in de eerste vier speelrondes van de zaalcompetitie. Een verschil is er ook: Swift móet dat tot het einde van de rit zien vol te houden, waar het voor Fortis en Ondo slechts mooi meegenomen is.