Federer krijgt publiek op de banken na thriller tegen Coric

Federer bereidt zich in Rome voor op het graveltoernooi van Roland Garros, dat eind deze maand van start gaat. Hij zou eigenlijk niet in de hoofdstad van Italië spelen. Na zijn uitschakeling in de kwartfinale van het toernooi van Madrid besloot hij zich alsnog in te schrijven



Federer kwam vandaag net als Kiki Bertens tweemaal in actie. Hij kende in de tweede ronde weinig problemen met de Portugese gravelspecialist João Sousa: 6-4 6-3.