Federer kent valse start bij ATP Finals

Dennis de Nooijer bezorgt Philippine ticket voor volgende bekerronde

17:52 VLISSINGEN - Zondag-derdeklasser HVV’24 had in de derde ronde van de bekercompetitie geen kind aan het twee klassen hoger spelende Rood-Wit W. In Hulst werd het na een 3-0-ruststand uiteindelijk 4-0. Philippine won ook: vierdeklasser WVV’67 werd in Woensdrecht nipt met 2-3 verslagen. Clinge ging in de uitwedstrijd tegen Meto met 3-0 hard onderuit.