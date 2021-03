Federer is weer terug: Zwitser (39) wint bij eerste partij na veertien maanden

Federer onderging vorig jaar een knie-operatie en had lang nodig om te revalideren. Zijn laatste officiële partij speelde hij in januari 2020 bij de Australian Open. Hij verloor destijds in de halve finales in drie sets van Novak Djokovic.



Federer kreeg in Doha bij zijn rentree op de baan een warm welkom van het publiek in het stadion, dat vanwege de coronamaatregelen voor 20 procent was gevuld. Bij de toss vroeg hij als grap aan de scheidsrechter hoe de regels ook alweer precies waren.



Evans won in vier onderlinge duels nog nooit van Federer. De 30-jarige Brit had in de eerste ronde in drie sets gewonnen van de Fransman Jérémy Chardy.