Federer in Basel moeizaam langs Simon

Blessure Fitsch is flinke tegenval­ler voor Hoek

20:13 HOEK – Dat Lionel Fitsch donderdagavond een vervelende knieblessure opliep, is een flinke streep door de rekening voor Hoek. De centrale verdediger strompelde vlak voor het einde van de training het veld af en bezocht diezelfde avond de huisartsenpost. ,,Ik had al wat last van een ‘jumpers knee’. Bij de huisartsenpost vertelden ze me dat er waarschijnlijk al een ontsteking zat’’, aldus Fitsch. ,,Door een verkeerde beweging zijn nu waarschijnlijk een paar vezels van mijn patellapees afgescheurd.’’