Federer heeft moeite met Medvedev

Ook in Duitsland roep om hervorming competitie

18:22 Niet alleen in Nederland praat men over het hervormen van het betaald voetbal, ook in Duitsland is het debat erover losgebarsten. Union Berlin, uitkomend in de Tweede Bundesliga, kwam onlangs met een plan van zes bladzijdes om het Duitse voetbal nieuw leven in te blazen.