Federer gaat in ‘zijn’ Basel op voor negende titel

VIDEO Snel opgelopen schade wordt weer gerepa­reerd door Hoek

19:16 HOEK – Spektakel? Daar is dit seizoen geen gebrek aan bij Hoek. Er gaat nog altijd heel veel mis bij de ploeg van Dennis de Nooijer, maar op de ene of andere manier weet zijn ploeg het heel vaak weer te repareren. Zaterdagmiddag keek Hoek in het thuisduel met Ajax na vijf minuten al tegen een 2-0-achterstand aan. Er was echter niemand die echt in paniek raakte, want met de veerkracht van Hoek zit het wel goed. Halverwege stond het 2-2, na 90 minuten had de ploeg een 4-2-overwinning op zak.