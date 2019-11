Federer en Zverev tegenover elkaar in stierenvechtarena voor demonstratiepartij

Niels Mesu verzorgt zondag commentaar bij NOS Studio Sport

11:42 VLISSINGEN - Middelburger Niels Mesu is zondag co-commentator bij NOS Studio Sport. De oud-marathonschaatser doet vanaf 16.15 uur live verslag van de finale van de Trachitol Trophy in Groningen. De Trachitol Trophy is een vierdaagse die donderdag is begonnen in Enschede.