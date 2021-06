Federer en Nadal zijn gewaarschuwd: Djokovic wil de boeken in als beste tennisser ooit

Hockey­sters veroveren elfde Europese titel na kraker tegen Duitsland

13 juni De Nederlandse hockeysters zijn voor de elfde keer in de historie Europees kampioen geworden. In Amstelveen werd Duitsland na een zinderende partij verslagen: 2-0. Marloes Keetels scoorde in het tweede kwart de de eerste treffer en vlak voor het einde zorgde Frédérique Matla voor de beslissing voor het team van coach Alyson Annan.