Federer en Djokovic tegenover elkaar in finale Cincinnati

18 augustus VLISSINGEN - Tennisster Lesley Kerkhove is precies 10 jaar tennisprof. Op 20 augustus 2008 debuteerde de Zierikzeese als zestienjarige in het internationale vrouwencircuit. Sindsdien klom ze gestaag op de ladder. Inmiddels is ze 885 ITF- en WTA-partijen (582 in het enkelspel, 303 in het dubbelspel) verder en heeft ze 389.000 dollar aan prijzengeld bijeen geharkt. En er zijn nog meer cijfers die een beeld geven van haar profloopbaan.