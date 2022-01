Federer en Djokovic feliciteren rivaal Nadal met record: ‘Je bent een enorme inspiratiebron’

,,Mijn oprechte felicitaties met het feit dat je de eerste man bent die 21 Grand Slams heeft gewonnen. Een paar maanden geleden grapten we nog toen we allebei op krukken liepen. Onderschat nooit een grote kampioen. Jouw ongelooflijke werkethiek, toewijding en vechtersmentaliteit zijn een inspiratie voor mij en ontelbare anderen op de wereld. Ik ben trots dat ik dit tijdperk met jou mag delen en ben vereerd dat ik jou heb mogen pushen om altijd meer en meer te willen bereiken. Dat heb jij namelijk ook bij mij gedaan de afgelopen achttien jaar. Ik weet zeker dat er voor jou nog veel meer in het verschiet ligt, maar voor nu hoop ik dat je enorm zal genieten van deze prestatie”, schreef Federer kort nadat Nadal in vijf sets te sterk bleek voor Daniil Medvedev in een zinderende finale van 5 uur en 24 minuten in Melbourne.

De veelbesproken Novak Djokovic plaatste een uur na de mannenfinale in Melbourne ook nog twee tweets, waarin hij Ashleigh Barty en Rafael Nadal feliciteerde met hun eindzeges op de Australian Open. ,,Een geweldige prestatie. Altijd een geweldige vechtersmentaliteit die je opnieuw succes heeft gebracht", schreef de Serviër aan het adres van Nadal. ,,Daniil Medvedev gaf alles wat hij in zich had en speelde met de passie en vastberadenheid die we inmiddels van hem gewend zijn", zei hij over de Rus, die de afgelopen weken meerdere malen refereerde aan Djokovic en aangaf hem te zien als inspiratiebron op moeilijke momenten in de wedstrijd. ,,What would Novak do?” zei hij vorige week.