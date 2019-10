Federer door naar halve finale in Bazel na opgave Wawrinka

Bij Sparta/JVOZ treft Manon de Ruijsscher weinig oude bekenden

7:00 TILBURG - Zeker, het studentenleven heeft ze de afgelopen maanden wel leren kennen. Want waar haar leventje vanaf de brugklas grotendeels in het teken stond van voetbal, neemt die sport nu een iets minder prominente plek in. Zes jaar voetbalde Manon de Ruijsscher (18) bij JVOZ, waarvan de laatste twee jaar in de combinatie met Sparta (Sparta/ JVOZ).Vorig seizoen nam ze daar afscheid, om zaterdag met koploper IJzendijke al de strijd aan te gaan met de rood-wit-zwarten.