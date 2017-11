Federer dankzij zege op Zverev al zeker van halve finale

Het was de derde keer dat beide spelers elkaar dit jaar op de tennisbaan troffen. In Halle won Federer, in Montreal was Zverev de betere. In Londen behaalde de ervaren Zwitser zijn derde zege in vijf partijen tegen de jonge Duitser.



Federer maakte het verschil in de derde set. Hij brak de opslag van Zverev in de derde game en deed dat in de vijfde game opnieuw. Daarna gaf de als derde geplaatste Duitser zich gewonnen.



Federer sluit de groepsfase donderdag af tegen de Kroaat Marin Cilic, die eerder vandaag van de Amerikaan Jack Sock verloor. Met een zege op Sock plaatst Zverev zich alsnog voor de laatste vier van het prestigieuze toernooi in Londen.