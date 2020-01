Federer betrapt op vloeken in kwartfinale

video Vooruit­blik op derby in derde divisie: ‘Goes is nu zeker niet kansloos tegen Hoek’

16:37 VLISSINGEN - In de derde divisie nemen de voetballers van Goes en Hoek het vrijdag tegen elkaar op. Verslaggever Barry van der Hooft blikt vooruit op de derby tussen de twee hoogste spelende ploegen van Zeeland. ,,Goes is nu zeker niet kansloos.‘’