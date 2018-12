Federer begint voortvarend aan nieuw seizoen

Ook het Duitse tennisteam is de Hopman Cup goed gestart met een zege op Spanje. Angelique Kerber versloeg in Perth Garbiñe Muguruza in drie sets (6-3 3-6 6-3) en Alexander Zverev was in eveneens drie sets net sterker dan David Ferrer (6-4 4-6 7-6 (0). Het duo won vervolgens de dubbel van Muguruza en Ferrer met 4-2 4-3.



,,Ik wilde goed spelen en genieten van mijn eerste partij van het nieuwe seizoen", zei Kerber na een meer dan twee uur durend duel met Muguruza. Duitsland en Spanje zitten verder in de groep met Frankrijk en Australië.