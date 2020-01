Federer aan vooravond 21ste Australian Open: ‘Verwachtingen zijn niet hoog’

Pasquale Hoekman is de jongste Hoofd Opleiding met een A-status van Nederland

10:00 AMSTERDAM - Bij het horen van de naam Pasquale Hoekman zal niet bij iedereen in de Zeeuwse voetbalwereld een lampje gaan branden. In Krabbendijke en omgeving kennen ze hem goed, daar komt hij vandaan. Ook bij Kloetinge zullen ze wellicht weten om wie het gaat, daar was hij als keeper actief in de jeugd. Maar verder...