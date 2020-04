‘Fedal’ trekt zelfs via Instagram miljoenenpubliek

Zeeuwen blazen wielervere­ni­ging Willebrord Wil Vooruit nieuw leven in

20 april SINT WILLEBRORD - Dylan Groenwegen, Thomas de Gendt, Niki Terpstra, Sebastiaan Langeveld. Het is een kleine greep uit de renners die Willebrord Wil Vooruit hebben vertegenwoordigd. De Brabantse wielervereniging was jarenlang een begrip, maar dreigde de laatste jaren naar de achtergrond te verdwijnen. De familie Gunst en Rinus Verboom willen daar verandering in brengen. ,,We zijn goed op weg met de junioren en deze wedstrijdloze periode is een goed moment om ons te bezinnen over de toekomst”, klinkt het eensgezind.