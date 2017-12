Fed Cup-wedstrijd tegen VS past niet in schema Bertens

Bertens had in een gesprek met Haarhuis aangegeven te twijfelen over haar planning. ,,Meteen na de Fed Cup is het toernooi van Doha, waar ze maandag of dinsdag al in actie moet komen. Een combinatie was dus niet mogelijk en voor Kiki gaat het, net als bij de meeste tennissers, in de eerste plaats om de ranking. Daar word je op afgerekend. Het is voor haar extra belangrijk omdat plaats 30 of 40 scheelt of je bij elk toernooi binnenkomt. Ik vind het ook niet vanzelfsprekend dat tennissers zich altijd beschikbaar stellen. Ik vind het jammer, maar wel begrijpelijk'',aldus Haarhuis.