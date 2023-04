FC Den Bosch stuurt fans excuusbrief en sleutelhanger na historisch pak slaag in Zwolle

De historische nederlaag van vorige maand ging de hele wereld over en kostte toenmalig trainer Jack de Gier zijn baan. Aan de uitsupporters die destijds aanwezig waren, schrijft de club het volgende:



,,Nou, dat was me het potje wel, een kleine maand geleden in die Hanzenstad aan de IJssel... Tot hilariteit van sommige buitenstaanders en ronduit teleurstelling van alle direct betrokkenen. Het was een rare wedstrijd. We weten wat verliezen is, maar dit was zelfs voor FC Den Bosch-begrippen nogal veel. Als je op je Bossche bek gaat, kun je het beter goed doen. Jij was erbij. Je stond erbij en keek ernaar. Als alles lukt is het leven maar saai. Er schuilt meer belofte in de teleurstelling. Dus als we straks wel iets te vieren hebben, kun jij zeggen, dat was toen en dit is nu. Succes-supporter ben je voor even, FC-er’ voor het leven. Heya Den Bosch!”