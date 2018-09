FC Barcelona baart opzien met nieuw zalmroze tenue

FC Barcelona zal het nieuwe shirt dit seizoen gaan dragen in uitwedstrijden in de Champions League. De kampioen van Spanje is in de poulefase ingedeeld bij FC PSV, Tottenham Hotspur en Internazionale.



Het felgele uitshirt zal worden gedragen in de meeste uitwedstrijden in de Spaanse competitie, maar tegen clubs die in het geel, wit of groen spelen zal wellicht worden gekozen voor het nieuwe roze tenue. In het ontwerp is ook een luchtfoto van de stad Barcelona verwerkt. Nike gebruikte dat idee ook al bij de nieuwe derde tenues van AS Roma en Atlético Madrid.