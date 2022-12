Favorieten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp plaatsen zich voor finale NK tennis

De NK tennis krijgt zijn gedroomde finale bij de mannen. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben zich zaterdag allebei geplaatst voor de finale van zondag. De eerstgenoemde won in drie sets (6-3, 6-7, 6-4) van Robin Haase en titelverdediger Van de Zandschulp versloeg Alec Deckers in twee sets (7-5, 6-2).

In Amstelveen was het eerst de beurt aan de 26-jarige Griekspoor, die nog geen nieuwe coach heeft gevonden na zijn breuk met Raemon Sluiter eerder deze maand, om een finaleplaats veilig te stellen. De clash met good old Haase werd bepaald geen makkelijke. Daar leek het in de eerste set overigens nog wel op uit te draaien. Griekspoor brak Haase al snel en serveerde de eerste set keurig uit. Maar in de tweede set knokte Haase zich terug.

De Hagenaar sleepte er een tiebreak uit. Bij een 6-4 achterstand daarin leek Haase zich op te moeten maken voor uitschakeling maar de ervaren tennisser pakte de set na een comeback toch nog. Het bleek voor Haase echter uitstel van executie. Griekspoor zette aan en pakte uiteindelijk de derde set. Dat deed de tennisser uit Nieuw-Vennep in stijl: Griekspoor brak Haase in de laatste game op ‘love’.

Van de Zandschulp kende minder moeite met zijn tegenstander en versloeg Alec Deckers, de 22-jarige zoon van Richard Krajicek, in twee sets. In de eerste set ging het tussen de twee nog gelijk op. Het werd 5-5, maar daarna pakte Van de Zandschulp nog zijn eigen game en brak hij Deckers, om de eerste set binnen te halen. In de tweede set was het verzet van Deckers gebroken en won Van de Zandschulp met 6-2.

Zondag staat daarmee een verwachte, maar fraaie finale van het NK tennis op het menu, tussen de nummers één en twee van Nederland. ,,Ik heb twee keer eerder tegen hem gespeeld en we staan volgens mij 1-1 in onderlinge ontmoetingen", aldus Van de Zandschulp. ,,Of ik de hele avond filmpjes van hem ga kijken? We trainen vaak genoeg met elkaar dus ik denk dat we elkaar wel kennen.”

Lamens en Schoofs naar finale

Bij de vrouwen staan titelverdediger Suzan Lamens en Bibiane Schoofs zondag in de finale van het NK. Beide geplaatste speelsters boekten bij de laatste vier een zege in twee sets. De als eerste geplaatste Lamens was met 6-2, 6-3 te sterk voor Jasmijn Gimbrère, Schoofs won met 6-3, 6-1 van Joy de Zeeuw. Lamens en Schoofs hebben beiden in drie duels nog geen set afgestaan.