Favoriet Iga Swiatek begint sterk aan WTA Finals, Coco Gauff onderuit

De 21-jarige Poolse schreef in 2022 onder meer Roland Garros en de US Open op haar naam. Swiatek verloor slechts één finale, in Ostrava. Op de WTA Finals treft ze in haar groep, die de naam draagt van de Amerikaanse oud-tennisster Tracy Austin, ook Coco Gauff en Caroline Garcia. Die Amerikaanse en Française nemen het in hun eerste poulewedstrijd tegen elkaar op.

Swiatek deed vorig jaar voor het eerst mee aan de WTA Finals. Toen bleef ze in de Mexicaanse stad Guadalajara steken in de groepsfase.

Coco Gauff direct onderuit

In de andere partij uit de groep, die de naam draagt van de Amerikaanse oud-tennisster Tracy Austin, versloeg de Française Caroline Garcia de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets: 6-4 6-3. Garcia, als zesde geplaatst, had in de kwartfinales van de US Open nog verloren van Gauff die twee plaatsen lager is ingeschaald.