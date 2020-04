Fans blijven weg in Wit-Rusland: Dynamo Brest zet modepoppen op stoeltjes

ZK schaken gestaakt, koploper Hekhuis baalt

9:15 VLISSINGEN - De Zeeuwse Schaakbond heeft besloten het Zeeuws kampioenschap te staken. De overige speelrondes van het toernooi zijn geschrapt. Dat is een bittere pil voor Jeroen Hekhuis. Hij had namelijk de favoriet voor de titel, Goesenaar Joey Grochal, in een eerdere ronde verslagen en daarmee was de Souburger hard op weg naar de Zeeuwse titel. Nu komt er geen kampioen.