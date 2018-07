Fan wil dat bondscoach Peru blijft en plaatst tientallen advertenties

De Kok snelt naar zege in warm Groede

21:48 GROEDE - In verband met de warmte werd de langste afstand (9900 meter) van de Zomerloop in Groede dinsdagavond afgelast. Op de 'resterende' 6.6 kilometer was Martijn de Kok de snelste man, terwijl Aafje van Remoortere de snelste vrouw was.