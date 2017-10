Fan betaalt 32.000 euro voor ontmoeting met Ronaldo

Heibel bij Bruse Boys: Willemse stopt, spelers ongemotiveerd

15:12 BRUINISSE - Het gaat Bruse Boys nog niet voor de wind dit seizoen. Vorig seizoen vierde de ploeg nog een kampioenschap in de tweede klasse, maar na vier speelronden staan er precies nul punten achter de clubnaam in de eerste klasse. Trainer Marco Groeneveld heeft echter meer zorgen. Zo liet middenvelder Mats Willemse weten per direct te stoppen en zijn spelers ongemotiveerd.