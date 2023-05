Extreme perfectionist Botic van de Zandschulp op zoek naar rust: ‘Dan zit er geen grens op die jongen’

Ajax benoemt Jan van Halst en gaat commissa­ris­sen belonen, bestuurs­raad treedt deze zomer af

Jan van Halst is toegetreden tot de raad van commissarissen van Ajax. Hij is op een buitengewone aandeelhoudersvergadering voor 3,5 jaar benoemd. De voormalig middenvelder is de opvolger van Danny Blind, die na zijn periode als assistent-bondscoach bij Oranje niet meer wilde terugkeren als toezichthouder.