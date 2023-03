European Darts Open | Raymond van Barneveld wint en maakt zich op voor kraker met Michael van Gerwen

NAC-boeg­beeld John Karelse terug op de plek waar hij thuishoort

Het was al geruime tijd een publiek geheim dat John Karelse met ingang van het nieuwe seizoen in een officiële functie als teammanager zou terugkeren bij NAC. Dat gebeurt nu iets eerder dan verwacht: per 1 april wordt Karelse de regelneef van het eerste elftal. Hij heeft een contract getekend tot medio 2026.