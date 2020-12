Estafettezwemsters verbeteren in Eindhoven wereldrecord op de 4x50 meter vrije slag

De toekomst van de motorcross­cir­cuits staat op het spel, ook in Zeeland

11 december VLISSINGEN - De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) wil met behulp van een masterplan de toekomst van motorcrosscircuits in Nederland veiligstellen. ‘Doen we NX, dan verdwijnt MX!’, roepen wereldtoppers als Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff in koor. In Zeeland wordt overwegend nuchter op de plannen gereageerd. ,,Wij hebben onze zaakjes vrij goed voor elkaar.’’