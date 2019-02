Erben Wennemars: Het draait niet alleen om winnen

AFTELLEN NAAR PSV-FEYENOORD ‘Ik verwacht een ruime overwin­ning voor PSV, maar geen 10-0 hoor’

23 februari PSV – Feyenoord is op voorhand een boeiende wedstrijd. PSV strijdt met Ajax om de titel. En Feyenoord wil de derde plaats vasthouden, want AZ hijgt in de nek. Ook interessant: drie dagen later speelt Feyenoord de bekerkraker tegen Ajax. In deze korte rubriek blikken bekende Nederlanders vooruit, zowel van binnen als van buiten de voetbalwereld. Vandaag: misdaadverslaggever én PSV-supporter John van den Heuvel.