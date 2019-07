Er lijkt geen twijfel meer: Rico Verhoeven in de ring tegen Badr Hari

December

Locatie en datum zijn nog niet bekend gemaakt, maar de kans is groot dat het in december gaat gebeuren. Badr Hari's schorsing van negentien maanden (vanwege dopinggebruik) is dan voorbij en Rico gaf in mei via deze site aan dat zijn eerstvolgende gevecht hoe dan ook tegen Hari moet zijn. En liefst meteen in december omdat hij anders dit jaar helemaal niet in actie komt.



Dat een nieuw gevecht tussen beide kemphanen er hoe dan ook zou komen, leek zeker nadat Rico Verhoeven (de titelhouder van Glory) in mei tegen deze site zei dat hij alleen zou bijtekenen bij Glory als hij eerst tegen Badr Hari zou mogen vechten. Rico heeft al sinds begin van dit jaar geen contract meer bij Glory, de organisatie die de beste kickboksers onder contract heeft.



De strijd tussen Rico (30) en Badr (34) is al jaren omgeven met veel spanning. Badr Hari gold zo’n tien jaar geleden als dé grote ster in het kickboksen. Maar al sinds 2012 wordt zijn sportloopbaan overschaduwd door gevechten met justitie vanwege mishandelingen. Af en toe maakt hij een comeback in het kickboksen, maar zelden met echt succes. Desondanks is zijn talent onmiskenbaar, áls hij zich weet op te laden. In december wordt Badr 35 jaar.



Het eerste gevecht tussen Hari en Verhoeven vond eind 2006 plaats in het Duitse Oberhausen. Toen overigens, stond er behalve de eer (en geld) niets op het spel en was een gevecht van drie ronden afgesproken. Hari begon sterk, maar toen het gevecht in ronde twee kantelde, moest hij met een armblessure opgeven. Een anticlimax die een herkansing vereist. En die komt er nu.



Of deel 2 van hun strijd over drie of vijf rondes gaat, is nog onduidelijk.