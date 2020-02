Epke Zonderland zet grote stap richting Spelen

Hiep Nguyen stapt met twee goals uit de schaduw bij Goes

22 februari GOES - Goes is niet te houden in de derde divisie. Zaterdag won de ploeg op eigen veld met 3-0 van Ter Leede. Niet Steve Schalkwijk en niet Daniel Wissel waren de eyecatchers. Die rol was nu voorbehouden aan Hiep Nguyen, die speelde omdat Mart de Kroo op skivakantie is.