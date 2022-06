Enorme stunt Tim van Rijthoven met zege op nummer 14 van de wereld: ‘Hier droom je nog niet eens van’

Van Rijthoven is momenteel de nummer 205 van de ATP-ranking en versloeg de Australiër Matthew Ebden al in de eerste ronde. De Roosendaler dwong in de eerste set tegen Fritz een tiebreak af, maar verloor die uiteindelijk met 9-11. De tweede set won hij met 7-5 en en in de derde set was Van Rijthoven met 6-4 te sterk.

Van Rijthoven benutte zijn tweede matchpoint van de wedstrijd. De 24-jarige Fritz won eerder dit jaar nog het masterstoernooi van Indian Wells.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Door de overwinning stroomt Van Rijthoven door naar de laatste acht van het grastoernooi in Rosmalen. Daarin neemt hij het op tegen Hugo Gaston (66), die een ronde eerder de nummer 34 van de wereld Jenson Brooksby uitschakelde. De zege betekende ook dat Van Rijthoven maandag op de nieuwe ATP-ranking weer terug is in de top 200. Waarschijnlijk blijft hij iets boven zijn hoogste positie ooit, de 175ste positie, tenzij Van Rijthoven vrijdag ook in de kwartfinale weet te stunten.

Van Rijthoven kon zijn stunt nog maar moeilijk geloven, zei hij bij Ziggo Sport. ,,Misschien straks bij het eten. Hier droom je nog niet eens van.”



Volgens hem maakte hij door zijn goede service op het gras in Rosmalen al een goede kans om de sets lang spannend te houden. ,,Op gras kun je veel doen als je goed serveert. Dan kom je al gauw in de tiebreak of aan het einde van de set en gaat het eigenlijk maar om een paar puntjes.”