Engelse amateurvoetballer krijgt drie kaarten in twaalf seconden

Olivier Aertssen niet in definitie­ve selectie Oranje onder 16

15:32 Olivier Aertssen is door KNVB-coach Martijn Reuser niet opgenomen in de definitieve selectie van Oranje onder 16, dat begin februari deelneemt aan het Uefa Development Tournament in Portugal. De uit Wolphaartsdijk afkomstige verdediger van Ajax is op de stand-bylijst geplaatst.