Engeland loopt in slotfase uit naar simpele zege in Kosovo

Spanning stond er allang niet meer op voor Engeland, dat zich donderdag met een 7-0 zege op Montenegro al had geplaatst voor het EK. In Kosovo was Harry Winks de eerste doelpuntenmaker, door een mooie aanval na een half uur spelen beheerst af te ronden.



Kansjes kregen de Kosovaren nog wel, maar scoren lukte niet. Via Harry Kane en Marcus Rashford liep Engeland in de slotfase uit naar een 0-3 voorsprong. Mason Mount zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord, door de bal binnen te schieten na een fout in de defensie van Kosovo.