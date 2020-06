En het bleef akelig stil op Wimbledon..

De voorberei­ding van Goes duurt negen weken

8:58 GOES - De voorbereiding van Goes gaat over precies een week van start. De eerste training van de derdedivisionist is op maandag 6 juli. ,,Als je na zo’n lange tijd geen zin hebt om te voetballen, kun je beter niet bij Goes aansluiten”, kijkt trainer Kevin Hollander reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.