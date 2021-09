Emotionele turnster Biles getuigt over seksueel misbruik teamarts: ‘Niemand beschermde ons’

Gymnaste Simone Biles (24) heeft bij de Amerikaanse Senaat getuigd over het jarenlange seksueel misbruik van meer dan 250 turnsters door Larry Nassar. De ploegarts werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar mogelijke nalatigheid van de FBI in de zaak. ,,Als je toestaat dat een roofdier kinderen kwaad doet, zijn de gevolgen enorm.”

Nassar werd in 2017 en 2018 veroordeeld voor seksueel misbruik van meer dan 250 turnsters, van wie het grootste deel minderjarigen. Simone Biles onthulde in januari 2018 dat zij een van de slachtoffers was. Afgelopen zomer verscheen een rapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie waarin te lezen was dat het FBI-bureau in Indianapolis niet met de benodigde urgentie op de beschuldigingen had gereageerd. Het rapport concludeerde dat door de talrijke fouten het seksueel misbruik maandenlang kon doorgaan.

Quote Ik vraag dat jullie deze vraag in het achter­hoofd houden tijdens het onderzoek: ‘Hoeveel is een klein meisje waard?’ Simone Biles

Simone Biles, door velen gezien als één van de beste turnsters ooit, getuigde vandaag voor de Amerikaanse Senaat over de zaak. ,,Ik ben slachtoffer van seksueel geweld. Ik ben overtuigd dat de omstandigheden die tot mijn misbruik hebben geleid, en ervoor zorgden dat het door kon blijven gaan, het directe resultaat zijn van organisaties die hun werk niet doen. Die organisaties zouden ons moeten beschermen. Nelson Mandela zei ooit: ‘Er kan geen duidelijkere onthulling van de ziel van de samenleving zijn, dan de manier waarop het zijn kinderen behandelt.’ Dankzij dat statement sta ik hier vandaag.”

Volledig scherm Larry Nassar werd veroordeeld tot een levenslange celstraf. © AP

Overmand door emoties gaat Biles toch verder met haar pleidooi. ,,Ik wil niet dat een andere jonge gymnaste of wie dan ook, de gruwel moet meemaken die ik en honderden anderen hebben moeten doorstaan. Om duidelijk te zijn: ik beschuldig Larry Nassar en ik beschuldig het hele systeem dat dit heeft toegelaten. De USA Gymnastics (USAG) en het Olympisch, Paralympisch en Amerikaans comité waren op de hoogte van de mishandeling door hun dokter nog voordat ik er iets van zei. Dit is het grootste geval van seksueel misbruik in de Amerikaanse sportgeschiedenis.”

Quote Nassar zit waar hij hoort te zijn, maar zij die dit lieten gebeuren moeten ook verantwoor­de­lijk worden gesteld Simone Biles

,,Ik vraag dat jullie deze vraag in het achterhoofd houden tijdens het onderzoek: ‘Hoeveel is een klein meisje waard?’ Ik laat mijn stem hier vandaag horen, zodat geen enkel meisje dit nog moet meemaken. We lijden en blijven lijden, want niemand bij de FBI, USAG of USOPC (United States Olympic Committee, red.) deed wat nodig was om ons te beschermen. We zijn in de steek gelaten en willen antwoorden. Nassar zit waar hij hoort te zijn, maar zij die dit lieten gebeuren moeten ook verantwoordelijk worden gesteld. Als je toestaat dat een roofdier kinderen kwaad doet, zullen de gevolgen ernstig zijn.”

Naast Biles verschenen ook ex-ploeggenoten Aly Raisman en McKayla Maroney voor de Senaat, net als FBI-directeur Christopher Wray die de positie van zijn team kwam verdedigen. Biles trok zich afgelopen zomer op de Olympische Spelen terug voor een aantal van haar disciplines vanwege mentale problemen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Van links naar rechts: Aly Raisman, Simone Biles, McKayla Maroney en Maggie Nichols. © AP