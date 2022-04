Emotionele Edson Álvarez ziet via bal met roze poeder dat hij weer een dochter krijgt

Wie van de drie in Wolphaarts­dijk: de winnaar is Lars Oreel uit Goes

WOLPHAARTSDIJK - Wielrenner Lars Oreel uit Goes won zaterdag de Ronde van Wolphaartsdijk bij de amateurs. Hij was de sterkste uit een kopgroep van drie. Eloy Raas, eveneens uit Goes, en de Noord-Hollander Glenn van Nierop waren de andere twee renners uit dat groepje.

19:49