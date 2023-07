Emoties bij David Pel na eerste zege op grand slam: ‘De zedenzaak ligt nog niet achter me, we zitten er eigenlijk nog middenin’

Oefenderby voor Kloetinge en mogelijk weerzien met oude bekende

Na het behaalde kampioenschap van vorig jaar, is Kloetinge inmiddels alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. De ploeg van Jurriaan van Poelje heeft de aanloop naar de competitie ingedeeld in twee blokken en speelt tijdens de oefencampagne onder meer tegen Goes en Jong Sparta.