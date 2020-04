Elke dag darts vanuit huis: PDC kondigt grootschalige Home Tour aan

Hoe gaat Steve Schalkwijk straks om met concurren­tie?

14 april VLISSINGEN - Geen kampioen, geen promovendi en geen degradanten. In het verlengde daarvan komt er dit voetbalseizoen ook geen winnaar van het PZC-topscorersklassement. Dat is vooral zuur voor Steve Schalkwijk, die met zijn 18 doelpunten in de derde divisie voor Goes hard op weg was naar de trofee.