Elina Svitolina tennist voor meer dan zichzelf: ‘Ik hoop kinderen in Oekraïne geluksmomentjes te bezorgen’

Belgische atleten domineren baanwed­strijd in Hulst, maar er is ook ruimte voor Zeeuws succes

De Pinksterwedstrijden van RKHAV die al sinds mensenheugenis gehouden worden op de Piet Vonckbaan in Hulst, zijn tegenwoordig wat minder in trek bij de Zeeuwse atleten. De Belgen waren wel goed vertegenwoordigd en sloegen hun slag. Zo was Elise de Bosscher de sterkste op de 100 meter in 12:82 en de 200 meter in 26.60, met zeven landgenotes achter zich.