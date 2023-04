Elina Svitolina boekt eerste zege onder coach Sluiter en als moeder

De 28-jarige Svitolina doet deze week mee aan een ITF-toernooi in het Zwitserse Chiasso. Daar was ze in de eerste ronde met 6-4 6-2 te sterk voor de Roemeense Elena Gabriela Ruse. ,,Chiasso is een ideaal toernooi voor mij om goede wedstrijden te spelen en aan mijn constantheid te werken”, zei Svitolina, tweevoudig halvefinaliste op een grand slam.

Svitolina is getrouwd met de Franse tennisser Gaël Monfils, aan wie ze naar eigen zeggen veel te danken heeft gehad in aanloop naar haar comeback. ,,Afgelopen winter hebben we ons beiden voorbereid op een terugkeer en we hebben elkaar echt kunnen motiveren. Het is belangrijk dat iemand je doelen begrijpt”, zei de tennisster over haar man.

Wildcards

Svitolina is momenteel de nummer 1344 van de wereld en is daardoor veroordeeld tot ITF-toernooien, het niveau onder de WTA-evenementen. Ook is ze afhankelijk van wildcards, bijvoorbeeld voor het grote WTA-toernooi van Rome, waar ze over een maand hoopt mee te mogen doen.

,,Ik hou van alles aan dat toernooi”, zei de tweevoudig winnares. ,,Ik wil het daar graag goed doen, net als op Roland Garros.” Dat toernooi begint op zondag 28 mei.

Vorige week maakte Svitolina haar comeback na een zwangerschap. Ze verloor in het Amerikaanse Charleston in de eerste ronde. Het betekende de terugkeer van Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens en Tallon Griekspoor begeleidde, als coach op de tour.