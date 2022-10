EK Darts gaat van start: Michael van Gerwen op jacht naar vijfde titel, maar eerst Dirk van Duijvenbode

Van Gerwen is als tweede geplaatst op het EK, achter nummer 1 Luke Humphries. Dit op basis van de European Tour Order of Merit, de resultaten op de toernooien van de European Tour van dit jaar. De beste 32 spelers van die ranking doen mee en de nummer 1 treft de nummer 32, de nummer 2 de nummer 31 enzovoort.

Noppert en Van Duijvenbode zijn als respectievelijk twaalfde en dertiende geplaatst. Van Duijvenbode trapt vanavond het EK af met een partij tegen de Letse darter Madars Razma, waarna Noppert in de derde partij in actie komt tegen de Engelsman Andrew Gilding.

Van der Voort (28) heeft een pittige tegenstander met Damon Heta (5) als opponent, de Australiër in vorm. Hij won onlangs de Gibraltar Darts Trophy, nadat hij in de halve finale Van Gerwen had verslagen, en schreef ook de Players Championship 26 op zijn naam door Van Duijvenbode te kloppen in de eindstrijd. Van der Voort en Heta sluiten de donderdagavond af. Van Gerwen komt vrijdagavond pas in actie in de voorlaatste partij.