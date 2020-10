EK darts: debutant Kleermaker schakelt titelverdediger Cross uit

Podcast | Vuelta etappe 9: ‘De reactie van Lefevere is zo kortzich­tig en in zijn eigen straatje’

21:19 Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam praten na over een saaie dag die na de finish toch heel veel aanleiding gaf om over na te praten. Sam Bennett deelde een domme beuk uit tijdens de aanloop naar de sprint en werd teruggezet naar de 110de plek in de uitslag. Ackermann won zo de etappe. Patrick Lefevere, ploegbaas van Bennett, reageerde ouderwets fel.