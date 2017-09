Eindelijk kan Roger juichen voor de 'wicked forehand' van Rafa

De zes beste Europese tennissers staan in een driedaags toernooi tegenover de beste zes spelers uit de rest van de wereld. Per team zijn vier spelers geselecteerd op basis van de wereldranglijst. Captains Björn Borg (Europa) en John McEnroe (Wereld) mochten ieder twee wildcards uitdelen.



Op vrijdag en zaterdag worden er vier partijen afgewerkt, drie singles en één dubbel. Op de slotdag volgen er, afhankelijk van de tussenstand, één tot vijf partijen. Alle duels worden beslist in een best of three.



Vanavond maken beide teams de line-up voor morgen bekend. Voor zaterdag en zondag kiezen captains Borg en McEnroe om de beurt blind een opstelling. De tegenstander mag daar zijn keuze op afstemmen. Omdat Europa dit weekend thuis speelt, mag Borg beslissen op welke dag Europa het keuzevoordeel heeft.



Dat voordeel kan een rol spelen bij de puntentelling. Op vrijdag is elke overwinning een punt waard, maar zaterdag krijgen de winnaars twee punten voor een zege. Op de slotdag liggen er per partij zelfs drie punten voor het grijpen.



Het team dat als eerste 13 punten haalt wint de Laver Cup.