Einde carrière Kiki Bertens na uitschakeling met Demi Schuurs in dubbelspel

Bertens en Schuurs, die zondagavond nog een knappe zege boekten op de Franse combinatie Kristina Mladenovic/Caroline Garcia, deden voor het eerst als duo mee aan de Spelen. Bertens was ook van de partij op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016, Schuurs maakte haar debuut.

Bertens en Schuurs zouden beiden hun opwachting maken in het gemengd dubbelspel, maar na de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer is het voor de Nederlandse tennisafvaardiging onduidelijk hoe de komende dagen eruit zien. De koppels zouden pas dinsdag bepaald worden. Omdat Rojer zich heeft teruggetrokken, is alleen Wesley Koolhof nog beschikbaar voor het gemengd dubbelspel. Het ligt in de lijn der verwachting dat Schuurs en Koolhof een team vormen, mits Koolhof überhaupt nog in actie mag komen.