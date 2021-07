Einde carrière Kiki Bertens (29) na uitschakeling met Demi Schuurs in dubbelspel

Bertens en Schuurs, die zondagavond nog een knappe zege boekten op de Franse combinatie Kristina Mladenovic/Caroline Garcia, deden voor het eerst als duo mee aan de Spelen. Bertens was ook van de partij op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016, Schuurs maakte haar debuut.

Binnen een half uur hadden Bertens en Schuurs de eerste set verloren. Ze werden flink onder druk gezet door de Russische combinatie, onlangs nog finalist op Wimbledon. In de tweede set wisten Bertens en Schuurs hun niveau op te krikken en nadat ze de tegenstandsters van 5-1 hadden laten terugkomen tot 5-3, haalden ze de set binnen. In de beslissende matchtiebreak kwamen Koedermetova en Vesnina met 8-4 voor. Na een reeks fraaie punten van Schuurs werd het nog 8-7, maar de twee laatste punten gingen naar de Russinnen, die het afmaakten met een sterke service.

De carrière van Bertens is daarmee voorbij. De beste Nederlandse tennisster ooit kondigde in juni aan dat de Olympische Spelen haar laatste toernooi zou worden. In 2019 was ze de nummer vier van de wereld. Nooit stond een Nederlandse tennisster hoger op de wereldranking. Eerder bereikte ze in 2016 de halve finale van Roland Garros en de kwartfinale van Wimbledon. De 29-jarige Bertens veroverde tien WTA-titels veroverde.