Eerste WK-zege Herlings na rentree

De Nederlander vreest dat zijn gekwetste voet opnieuw een klap heeft gekregen toen hij vlak na de eerste manche na een eigen val in de opwarmronde werd geraakt door een andere coureur. Of The Bullet in de tweede manche van start kan is nog niet zeker. ,,Ik baal verschrikkelijk”, aldus Herlings. ,,Ik werd door Jasikonis geraakt op mijn verkeerde voet. Nu moeten we weer foto’s maken en kijken of ik überhaupt nog kan starten”, vertelde de winnaar van de eerste manche.



De Brabander is nog maar net terug op het hoogste niveau. Hij moest lang revalideren van een gecompliceerde voetbreuk en kon pas een week geleden zijn eerste race in het WK rijden. Bij zijn rentree in de Grote Prijs van Rusland was het zoeken naar zijn ritme en waren de vierde en zevende plaats in de manches het resultaat. Op het circuit in het Letse Kegums was het beeld als vanouds; Herlings passeerde als eerste de finishvlag.



De Zwitser Arnaud Tonus eindigde op 1,5 seconde van Herlings als tweede in Letland, de Italiaan Antonio Cairoli werd derde op 12 tellen. De Sloveense WK-leider Tim Gajser arriveerde als zesde, Nederlander Glenn Coldenhoff kwam als twaalfde over de finish. Later zondag is de tweede manche.