Eerste toernooizege voor Amerikaanse Pegula in Washington

Voor de sport verloren beschouwd paard wint Grote Prijs Jumpin’ De Weel

12:21 NISSE - Toen Champagne Z als zevenjarige last had van koliek, een hevige vorm van buikpijn, kreeg Marieke de Bart te horen dat de merrie waarschijnlijk nooit meer aan topsport zou kunnen doen. ,,Ze moest geopereerd worden en het was niet eens zeker of ze de ingreep zou overleven. Er werd liefst negen meter darm weggehaald…”